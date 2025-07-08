Bulgaristan’ın Pazarcık şehrinde gerçekleşen ‘Hebar U17 Bulgaria Open’ Badminton Turnuvası’nda ülkemizi temsil eden Osmangazi Belediye Spor Kulübü sporcusu Nimet Ergün tek kızlar kategorisinde şampiyon oldu. Çift kızlar kategorisinde mücadele eden Nimet Ergün-Gülsu Vural ikilisi ise bronz madalya kazandı.BURSA (İGFA) - Bulgaristan’ın Pazarcık şehrinde düzenlenen Hebar U17 Bulgaria Open Badminton Turnuvası sona erdi.

Turnuvada mücadele eden milli sporcularımız, gösterdikleri başarılı performanslarla toplamda 12 madalya kazanarak Türk badmintonuna gurur yaşattı.

Organizasyon sonunda millilerimiz; 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya ile ülkemizi başarıyla temsil etti.

Turnuvada ay yıldızlı formayı giyerek ülkemizi temsil eden Osmangazi Belediye Spor Kulübü sporcusu Nimet Ergün tek bayanlar kategorisinde şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti.

Çift kızlarda ise Nimet Ergün-Gülsu Vural ikilisi bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuva sonunda sporcuların performansı, teknik ekip ve spor camiası tarafından büyük takdir topladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ülkemizi başarıyla temsil ederek büyük gurur yaşatan genç sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi.