Bursaspor’a göreve geldiği ilk andan itibaren büyük destek olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayatında hiç Bursaspor maçını tribünden izlememiş 120 çocuğu maça götürerek bu heyecanı yaşamasını sağladı.BURSA (İGFA) - Bursaspor sevgisiyle ön plana çıkan Başkan Aydın, hayata geçirdiği projeyle Bursasporlu nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Bursaspor’un kendi evinde oynadığı her maça Osmangazi’nin farklı mahallelerinden yüzlerce çocuğu götürerek Bursaspor sevgisini kalplerine kazıyor. Başkan Aydın, bu hafta Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda Muşspor’la karşılaşan Bursaspor maçına Bursa’nın çeşitli mahallelerinden 120 çocuğu götürdü.

Hayatında ilk kez Bursaspor maçını izlemek için stadyuma giden çocuklar 90 dakika boyunca Başkan Erkan Aydın’la birlikte Bursaspor’a büyük destek oldu.

Bursaspor Muşspor maçını Osmangazi’nin çeşitli mahallelerinden çocuklarla birlikte izlediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Emek’ten dört mahallemiz ve dağ yöresinden DAĞDER ile birlikte 120 çocuğumuzu Bursaspor Muşspor maçına getirdik. Maçı çocuk tribününde hayatında ilk kez Bursaspor stadına maç izlemeye gelen çocuklarla birlikte izliyoruz. Hem Bursaspor taraftarı yetişsin hem de çocuklar bu güzel atmosferi yaşayarak Bursaspor’a gönül versinler istiyoruz. Bursaspor’a da başarılar diliyoruz” dedi.

İlk kez Bursaspor stadına gelerek maçı tribünden izleyen çocuklar ise bu heyecan ve mutluluğu kendilerine yaşattığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.