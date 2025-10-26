Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), katıldığı ulusal festivallerde Ordu'nun adını başarıyla duyurmaya devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Türkiye'nin en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan 10. Adana Şehir Tiyatroları Festivali'nde sahne alan OBBKT, kapalı gişe sahnelediği “O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise” adlı oyunuyla izleyicilerden tam not aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Salonu'nda perdelerini açan oyun, salonu dolduran sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ray Bradbury’nin “The Wonderful Ice Cream Suit” adlı eserinden uyarlanan oyun, dostluğun, hayallerin ve umudun sıcak bir dille anlatıldığı evrensel temasıyla büyük beğeni topladı.

FESTİVALDE EN ÇOK İLGİ GÖREN OYUN OLDU

Reji danışmanlığını Aydın Sigalı’nın, sahne uygulamasını ise Emrah Özdilek’in üstlendiği yapım OBBKT’nin tecrübeli oyuncularının performanslarıyla festivalin en çok konuşulan oyunlarından biri oldu.

Türkiye'nin en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan 10. Adana Şehir Tiyatroları Festivali'nde sahne alan OBBKT, Ordu’nun son yıllarda sanata ve sanatçıya verdiği değeri ve önemi birkez daha gözler önüne sermiş oldu. Ekip, oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanarak büyük bir takdir topladı.

18 KASIM’DA KIRŞEHİR’DE SAHNE ALACAK

Öte yandan başarılı turnesine devam edecek olan OBBKT, 18 Kasım’da Kırşehir’de gerçekleştirilecek tiyatro festivaline katılarak Ordu’yu temsil etmeye devam edecek.