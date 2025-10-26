CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de destek için bulunduğu adliye önünde binlerce kişi, İstanbul Valiliği'nin yasağına rağmen toplandı.İSTANBUL (İGFA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen “casusluk” soruşturması kapsamında bugün İstanbul Adliyesi’nde ifade veriyor.

İmamoğlu, sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinden adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yabancı ülkelere ilişkin istihbarat paylaşımları ve seçmen verilerinin sızdırılması gibi iddialar yer alıyor.

CHP’DEN TAM DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte adliyeye gelerek İmamoğlu’na destek verdi.

Partililer, sabah erken saatlerden itibaren Çağlayan Adliyesi çevresinde toplanmaya başladı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na atılan ağır iftiraya karşı Çağlayan Adliyesi’ndeyiz! Demokrasimize ve ülkemize sahip çıkmak için buradayız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/mvhasanozturk/status/1982350697065824558

İstanbul Valiliği’nin Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde aldığı toplantı ve gösteri yasağına rağmen, binlerce kişi güvenlik bariyerlerini aşarak adliye önünde bir araya geldi.