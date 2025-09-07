Bursa Osmangazi Belediyesi, düzenlediği kurslarla engelli bireyleri 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na ücretsiz şekilde hazırlıyor.

BURSA(İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğiyle, engelli bireylerin kamu istihdamına katılımını desteklemek amacıyla ücretsiz E-KPSS kursu başlatıldı. Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen kurs, 8 ay boyunca Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri 16.00–20.00 saatleri arasında devam edecek.

ÜCRETSİZ EĞİTİM, EŞİT FIRSAT

Yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan bireylerin başvuru yapabildiği kursta; tarih, coğrafya, matematik, Türkçe, anayasa ve güncel olaylar gibi sınav konularında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim veriliyor. Lise, ön lisans ve lisans düzeyinde üç ayrı grup oluşturulan kursa katılım tamamen ücretsiz.

BU KURSA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Kamu Personeli Seçme ve Seçilme Sınavı’nın her kesin kendi geleceğini belirlemesi için çok önemli olduğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Biz bu kursa çok önem veriyoruz. Engelli bireylerin sınavda başarı sağlayabileceği büyük bir fırsat, ben bu fırsattan herkesin yararlanmasını diliyorum. Sınava hazırlanan tüm engelli bireylere başarılar diliyorum” dedi.

UMARIM KURSLARIMIZ ENGELLİ BİREYLER İÇİN FAYDALI OLUR

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ortak bir proje yürüttüklerini belirten Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, “Engelli bireylere özel E-KPSS Kursunu açtık. Bugün ilk dersimiz işlendi. Kursumuzda lise, lisans ve ön lisans olmak üzere 3 ayrı eğitim programı düzenlenecek. Kursa katılan engelli bireylere E-KPSS sınava hazırlık kitaplarımızı dağıtacağız. Umarım kurslarımız engelli bireyler için faydalı olur ve istedikleri yerleşirler” diye konuştu.

KURSLARA YÜZDE 40 VE ÜZERİ ENGELLİ RAPORU OLAN HERKES KATILABİLECEK

Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, “Amacımız engelli bireylerin istihdam alanında var olabilmelerini sağlamak. Bu kurs, memuriyet yolunda önemli bir adım” diyerek desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve ekibine teşekkür etti. Kursa yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan herkes başvuru yapabiliyor.