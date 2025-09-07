Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Fenni Fırın, 3. Gastronomi Festivali’nde ekmek israfına dikkati çekti.KONYA (İGFA) - Konya'da şekli bozulmuş ya da beklemiş ekmeklerin farklı tariflerle değerlendirilebileceğini göstermek amacıyla hazırlanan 3 ürün, festival ziyaretçilerine ikram edildi. Bu kapsamda hazırlanan kurabiyeler, zeytinyağı ve baharatla tatlandırılarak fırınlanan kıtır ekmek atıştırmalıkları ve geleneksel tatlılardan ekmek kadayıfı vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Fenni Fırın Baş Ustası Ferhat Hoşgör, israfın önüne bir nebze de olsa geçebilmek için şekil bozukluğu olan ve bir gün beklemiş ekmekleri kurabiye, ekmek kadayıfı ve çıtır ekmek olarak değerlendirdiklerini söyledi. Hoşgör, ürünlerin vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade etti.

Ürünlerin tadına bakan ziyaretçiler de ülkemizde ekmek israfının çok olduğuna vurgu yaparak, bu çalışmanın çok yerinde ve başarılı olduğunu belirtti.

Şekli bozuk ve bir gün beklemiş ekmeklerden elde edilen ürünlerin tadında hiçbir farklılık olmadığını, çok lezzetli olduğunu ifade eden vatandaşlar, evde kendilerinin de denemek istediğini söyledi.

EKMEK İSRAFI: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DURUM

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri her yıl israf ediliyor. Bu da yaklaşık 1,3 milyar ton gıdaya karşılık geliyor. İsraf edilen gıdaların önemli bir bölümünü de ekmek ve tahıl ürünleri oluşturuyor.

Türkiye’de ise her gün yaklaşık 4,9 milyon adet ekmek israf ediliyor. Yıllık bazda bu sayı 1,7 milyar ekmeğe ulaşıyor. Bu durum hem ekonomik hem de insani açıdan büyük bir kayıp anlamına geliyor. Uzmanlar, sadece ekmek israfının önlenmesiyle ülke ekonomisine yılda milyarlarca lira katkı sağlanabileceğini ifade ediyor.