A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynadığı (EuroBasket 2025) final karşılaşması Osmangazi Meydanı’na kurulan dev ekranda binlerce kişi tarafından izlendi.BURSA (İGFA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) 24 yıl sonra finale çıkma başarısı gösteren A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın nefes kesen final mücadelesi Osmangazi Belediyesi tarafından Osmangazi Meydanı’na kurulan dev ekranda binlerce kişi tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Osmangazi Meydanı’na kurulan dev ekrandan binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla final mücadelesini büyük bir coşkuyla izledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’da final mücadelesini vatandaşlarla birlikte takip ederek onların heyecanına ortak oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı final müsabakasında Almanya’ya 88-83 skorla yenilerek turnuvada gümüş madalya kazanma başarısı elde etti.

Osmangazi Meydanı’nda kurulan dev ekranda final mücadelesini büyük bir heyecanla takip eden vatandaşlar bu hizmeti kendilerine sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.