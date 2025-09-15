İzmit Belediyesi, anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine bilinçli hazırlanabilmeleri için ücretsiz “Gebelik ve Doğuma Hazırlık Eğitim Programı” başlatıyorKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi, anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı ve bilinçli geçirmelerine katkı sunmak amacıyla “Gebelik ve Doğuma Hazırlık Eğitim Programı”nı başlatıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek eğitimler, İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde bulunan gebe eğitim sınıfında gerçekleştirilecek.

Bir ay sürecek programda anne adayları, hem gebelik sürecine hem de doğum sonrası döneme dair kapsamlı bilgiler edinme fırsatı bulacak. Eğitimlerde; gebelikte yaşanan fiziksel ve duygusal değişimler, sağlıklı beslenme ve egzersiz, doğuma hazırlık teknikleri, doğum sonrası bakım ve emzirme ile anne-bebek bağlanması gibi önemli konular ele alınacak.

Eğitimlere gebeliğin her döneminde olan anne adayları ücretsiz olarak katılabilecek. Ancak kontenjanların aylık olarak sınırlı olduğu hatırlatılarak, ilgililerin başvurularını geciktirmemeleri istendi.