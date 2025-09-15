Togg'un yeni sedan modeli T10F, Eylül 2025 itibarıyla Trumore platformu üzerinden satışa sunuldu. Sınırlı sayıda araç için özel finansman desteğiyle bireysel ve kurumsal alıcılara cazip seçenekler sunuluyor. T10F'nin başlangıç fiyatı 1 milyon 860 bin TL.BURSA (İGFA) - Togg, IAA Mobility 2025'te tanıtılan fastback sedan T10F'i Türkiye pazarına soktu. Trumore üzerinden ön siparişe açılan model, sportif tasarımı, Euro NCAP 5 yıldızlı güvenlik paketi ve hızlı şarj (28 dakikada yüzde 20-80) özellikleriyle dikkat çekiyor.

Finansman kampanyası, bireysel alıcılara yüzde 0 faizli 200 bin TL kredi (12 ay vade) veya yüzde 2,89 faizli 1 milyon 500 bin TL kredi (48 ay vade) sunarken, kurumsal alıcılara yüzde 0 faizli 200 bin TL veya yüzde 2,99 faizli 1 milyon 750 bin TL kredi (48 ay vade, aylık 71 bin 054 TL) seçenekleri sağlıyor.

Kampanya, sınırlı sayıda araç için geçerli ve T10F'in rekabet gücünü artırıyor.

Siparişler, App Store, Google Play veya App Gallery üzerinden Trumore uygulamasından verilebiliyor; ilk teslimatlar Eylül sonu bekleniyor.