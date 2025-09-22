Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği Raket Sporları Turnuvası’nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor işbirliğiyle Altınşehir Gençlik Merkezi’nde Raket Sporları Turnuvası düzenledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen turnuvada masa tenisi, badminton, pickleball, squash ve tenis branşlarında 50 kadın ve erkek sporcu mücadele etti. Turnuva, 15-19 yaş, 20-34 yaş ve 35 yaş üstü olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlendi.

Tüm sporcular beş branşta da yarıştı. Tüm branşlar genelinde en yüksek puanı alan kadın ve erkek sporcular, kendi kategorilerinde ödüllendirildi.

Centilmence geçen maçlar izleyicilere keyifli anlar yaşattı.