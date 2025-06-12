Bursa'da Nilüfer Belediyesi kreşlerinde eğitim gören 3 - 6 yaş arası minikler, yıl boyunca öğrendiklerini yıl sonu mezuniyet töreninde sergiledi. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler performansları ile alkışları topladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, yıl boyunca öğrendiklerini Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen yıl sonu mezuniyet törenlerinde sergiledi.

Çamlıca, Burak Berk ve Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde eğitim alan 3-6 yaş arası çocuklar, iki gün süren etkinliklerde hünerlerini ortaya koydu. İlk gün Çamlıca Kreş’ten 4 sınıfta 48 öğrenci ve Burak Berk Kreş’ten 6 sınıfta 92 öğrenci, ikinci gün ise Ferhat Bakgör Kreş’ten 11 sınıfta 150 öğrenci sahne aldı.

Etkinliklere Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Karagöz, törende yaptığı konuşmada, kendi çocuklarının da kreşte olduğunu belirterek, “Onları sahnede izlemek büyük bir mutluluk. Nilüfer Belediyesi olarak kreşlerimize büyük önem veriyoruz. Başkanımız Şadi Özdemir’in öncülüğünde, çocuklarımızın çağdaş ve bilimsel bir ortamda yetişmesi, kadınların toplumsal rolünün güçlenmesi için kreş sayısını artıracağız” dedi.

MİNİKLERDEN BÜYÜLEYİCİ PERFORMANSLAR

Törenlerde miniklerin sergilediği halk oyunları, sınıf gösterileri ve İngilizce performanslar izleyicilerden büyük beğeni topladı. Enstrüman çalan ve şarkılar söyleyen öğrenciler, yetenekleriyle sahnede adeta parladı. 6 yaş grubundaki mezunlar ise törenin sonunda kep atarak ilk mezuniyet sevinçlerini aileleri ve öğretmenleriyle paylaştı.