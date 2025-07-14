Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ataevler Mahallesi’ndeki aşure dağıtımına katıldı. Vatandaşlara aşure ikram eden Başkan Şadi Özdemir, bolluk ve bereket diledi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, her yıl Muharrem ayında yapılan ve geleneksel hale gelen aşure ikramlarını bu yıl da her gün iki mahallede sürdürüyor.

Farklı mahallelerde devam eden aşure ikramı son olarak Ataevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Buradaki etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatandaşlara aşure ikram etti. Bolluk ve bereket dileyen Başkan Şadi Özdemir, burada birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güzel bir örneğinin yaşandığını söyledi. Daha sonra Ataevler Semt Pazarı’nı gezen Başkan Şadi Özdemir, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

AŞURE DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Bugüne kadar Nilüfer’in farklı mahallerinde yapılan aşure ikramı 25 Temmuz’a kadar 30 farklı mahallede gerçekleşecek. Devam eden aşure dağıtımının programı ise şu şekilde:

15 Temmuz Salı Demirci, 16 Temmuz Çarşamba Karaman ve Işıktepe, 17 Temmuz Perşembe Kültür ve Konak, 18 Temmuz Cuma Gölyazı, 19 Temmuz Cumartesi İhsaniye, Kızılcıklı ve Altınşehir, 20 Temmuz Pazar Balkan, Kurtuluş, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yüzüncüyıl, 21 Temmuz Pazartesi Minareliçavuş, 23 Temmuz Çarşamba Fethiye, 25 Temmuz Cuma Akçalar ve Üçevler mahalleleri.