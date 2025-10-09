TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Mustafakemalpaşa Lalaşahin TOKİ Projesi’ndeki zemin oturma sorununu kamuoyuna aktardı. Eylül 2023’ten beri takip ettikleri süreçte, iki blokun yıkımını tamamladıklarını; 55 blok, 13 dükkan, 1 cami ve 1 okulun devam ettiğini belirtti. Başkan Yıldız, “Tehlike arz edecek deplasman gözlenmedi” dedi.BURSA (İGFA) - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Mehmet Yıldız, Bursa Mustafakemalpaşa Lalaşahin TOKİ Projesi’ndeki zemin sorununa ilişkin basın açıklaması yaptı. Başkan Yıldız, Eylül 2023’ten itibaren projeyi bilimsel ilkelerle takip ettiklerini, bilgi kirliliği ve vatandaş endişesine karşı süreci netleştirdiklerini vurguladı.

Ağustos 2022’de ihale edilen projede 683 konut (58 blok), 13 dükkan, 1 okul ve 1 cami planlandı. 6 Şubat 2023 depremleri sonrası 2 blokta zemin oturma ve temel boşalması tespit edildiğini, istinat yapıları yerine fore kazık sistemi önerildiğini anlatan Jeoloji Mühendisi Mehmet Yıldız, "Üst kotta T2A-10 ve T2B-12 blokların kaba inşaatı yüzde 50’yi aştı. İptal edilen blokların yıkımı tamamlandı; proje 55 blok, 13 dükkan, 1 cami ve 1 okula indirildi" dedi.

163 adet 65’lik ve 648 adet 100’lük fore kazık (toplam 14.000 metre) ile iksa sisteminin oluşturulduğunu kaydeden Yıldız, "27 inklinometre kuyusuyla zemin hareketi takip edildi; T2A-10 bloğunda enjeksiyon uygulandı. Ağustos 2025'te inklinometre okumalarında tehlike arz edecek deplasman gözlenmedi” dedi. Yıkımın temel seviyesine inmenin teknik ve ekonomik olmayışı nedeniyle zorunlu olduğunu ifade eden Yıldız, 25 cm oturma farkı için yükseltme planı terk edildiğini söyledi.

Yıldız, üniversitelerden uzman heyetin blokların yapısal riskini incelediğini, raporun kısa sürede açıklanacağını belirterek, "Hak sahipleri güvenli konutlara kavuşacak. Zemin açısından mevcut durum olumlu" dedi. Bu süreçte oluşan bilgi kirliliği ve endişeyi gidermek adına kmauoyuna yaşanan süreci net şekilde aktardıklarını ifade eden Yıldız, "Yapısal kısım ile ilgili üniversitenin vereceği rapor ile projede hak sahbi olan vatandaşlarımızın güvenli şekilde konutlarına temenni ediyoruz" diye konuştu.