Bursa'da dezavantajlı gruplara iş imkânı ve yerel üreticiye destek sunan projeleriyle Nilüfer Belediyesi, Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde çifte başarıya imza attı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, iki önemli projesiyle "Sürdürülebilir İş Ödülleri 2025"te iki farklı kategoride ödüle layık görüldü. Dezavantajlı grupların iş hayatına katılmalarının önünü açan “Birlikte Daha Güçlü: İş Koçu Destekli İstihdam Projesi”, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” kategorisinde ödüle layık görülürken; tarım alanında hayata geçirdiği “Tarladan Sofraya Adil Bir Yolculuk: Hasanağa Gıda Merkezi” projesi ise “Tedarik Zinciri Yönetimi” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 12’nci kez düzenlenen “Sürdürülebilir İş Ödülleri 2025” sahiplerini buldu. Bağımsız 64 jüri üyesinin titiz değerlendirmeleri sonucunda toplam 17 kategoride 47 ödül takdim edildi. Swissotel The Bosphorus’ta düzenlenen geceye Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Zerrin Güleş de katıldı.

Yaptığı örnek çalışmalarla Nilüfer Belediyesi gecede iki ödüle layık görüldü. Zihinsel engelli, down sendromlu ve otizmli bireylerin istihdamını artırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, “Birlikte Daha Güçlü: İş Koçu Destekli İstihdam Projesi” ile “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” kategorisinde ödül kazandı.

Nilüfer Belediyesi’nin tarım arazilerinin korunması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve adil, çevresel açıdan sorumlu bir tedarik zinciri oluşturulması hedefiyle hayata geçirdiği “Tarladan Sofraya Adil Bir Yolculuk: Hasanağa Gıda Merkezi Projesi” ise “Tedarik Zinciri Yönetimi” kategorisinde ödüle değer bulundu.

Ödülleri ekip arkadaşlarıyla birlikte alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, törende yaptığı konuşmada, “Bu ödüller, eşitlik ve adaletle kurulan sofraların ve kapsayıcı iş kültürlerinin mümkün olduğunu gösteriyor. Nilüfer adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında Hasanağa Gıda Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Özdemir, NİLKOOP tarafından üretilen veya kadın derneklerinden temin edilen ürünleri merkezde işleyerek, katkı maddesi ve koruyucu kullanmadan sofralara ulaştırdıklarını aktardı. Gıda mühendisleri kontrolünde pek çok ürünün buradan çıktığını anlatan Başkan Şadi Özdemir, satış noktalarında vatandaşlara güvenli, sağlıklı ve ekonomik gıda ürünleri sunduklarını kaydetti.

Başkan Özdemir, dezavantajlı grupların toplumsal ve iş hayatına daha aktif rol almalarını hedefleyen İş Koçu Destekli İstihdam Projesi’nden de bahsetti. Bu konuda firmalarla iş birliği içinde olduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, dezavantajlı grupları sosyal ve iş hayatına kazandırmak için mücadele ettiklerini vurguladı.