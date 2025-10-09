TCDD Taşımacılık AŞ, Marmaray, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Yüzeysel Hat’ta yolcu valizlerinden ücret alınmayacağını duyurdu. “Konfor aynı konfor, valiz ücreti yok!” sloganıyla paylaşım büyük ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - TCDD Taşımacılık AŞ, yaptığı paylaşımla, kent içi tren hatlarında yolcu valizleri için ücret uygulamasını kaldırdığını duyurdu.

Açıklamada, “Marmaray, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Yüzeysel Hat’ta yolcu beraberindeki valizlerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Konfor aynı konfor, valiz ücreti yok!” denildi.

YOLCULARA KOLAYLIK SAĞLANIYOR

Bu karar, özellikle İstanbul’un yoğun kent içi ulaşım ağında seyahat eden yolcular için büyük bir kolaylık sağlayacak. Marmaray ve belirtilen metro ve banliyö hatlarını kullanan milyonlarca yolcu, artık valizleri için ek ücret ödemeden konforlu bir şekilde seyahat edebilecek.