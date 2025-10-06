Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kültür ve edebiyatın buluşma noktası olan Kitap Günleri, Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Açılışa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve öğrenciler katılım sağladı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, açılışta öğrencilerle bir araya gelerek sevgi dolu anlar yaşadı ve hatıra fotoğrafları için poz verdi.

Mustafakemalpaşa Kitap Günleri, 11 Ekim’e kadar devam edeceği ve vatandaşların kitapları inceleme fırsatı bulabileceği kaydedildi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem etkinliğinin amacının genç nesillerin okuma alışkanlığını desteklemek, kültür ve sanat ortamını güçlendirmek olduğunu belirtti.

Tüm vatandaşları Kitap Günleri’ne davet eden Başkan Erdem, “Okumanın, düşünmenin ve öğrenmenin ışığıyla büyüyen bir nesil, geleceğe güvenle bakar ve topluma değer katar. Bu nedenle gençlerimizi ve tüm hemşehrilerimizi etkinliğimize bekliyorum” dedi.