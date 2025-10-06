Ordu Büyükşehir Belediyesi Gürgentepe ilçesi Hasancık-Tuzla Mahalle yolunu asfalt konforuyla buluşturdu. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların yıllar süren yol özlemi sona erdi.

ORDU (İGFA) - Ordu'da geride kalan 6,5 yılda Gürgentepe ilçesinde 65 km yolu asfalt ve beton konforuyla buluşturarak modern bir görünüme kavuşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçenin bir mahallesinde daha asfalt çalışmasını tamamlayarak vatandaşların yüzünü güldürdü.

1,5 km’lik güzergahta tamamlanan çalışmalar ile hem Tuzla hem de Hasancık Mahalle halkı ulaşımda rahat bir nefes aldı. Hasancık Mahallesi Muhtarı Zekeriya Uğur, Tuzla Mahallesi Muhtarı Yaşar Öztürk ve vatandaşlar yapılan çalışmalar için Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Yaklaşık 200 haneye hitap eden Hasancık-Tuzla bağlantı yolumuz asfaltla buluştu. Yolumuz çok güzel oldu. Vatandaşlarımız da çok memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler ve ekibine çok teşekkür ederiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin, daime yanındayız.”