Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması, iki kardeşin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Patnos Dernekler Federasyonu ihmallere dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Mudanya'nın Ülkü Mahallesi'nde yaşanan göçüğün, hane sakinlerinin kepçe yardımı ile gerçekleştirdiği çalışma sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye hızla sevk edilerek müdahalede bulundu. Söz konusu bölgede çalışma yapan 50 yaşındaki Mehmet Vefa Uysal ile 35 yaşındaki İbrahim Uysal adlı kardeşlerin toprak altında kaldığının belirtilmesi üzerine Bursa Büyükşehri Belediyesi'nin AFAD iş birliği içerisinde yürütülen yoğun arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, göçük altında kalan ve kardeş oldukları tespit edilen iki kişiye ulaşıldı.

Ancak yapılan kontrollerde her iki vatandaşın da hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi ve defin işlemleri için Mudanya Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

PATNOS DERNEKLER FEDERASYONU: ÖLÜMLER 'KADER' OLARAK GÖRÜMEMELİ

Bu arada Ülkü Mahallesi Muhtarı Taner Bayrak da, merhum kardeşler için taziye mesajı yayımladı.

Söz konusu ölümleri “kader” olarak görmediklerini ifade eden Patnos Dernekler Federasyonu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Bu ölümler, önlenebilir ihmallerin ve sistemsizliğin sonucudur.

İnşaat alanlarında yeterli önlem alınmadığı, iş güvenliğine gereken değer verilmediği sürece her yeni gün, bir başka ocağa daha ateş düşecektir. Toprağın altında kalan bu iki kardeşimiz, sadece birer istatistik değildir. Onlar alın teriyle ekmeğini kazanırken göz göre göre ölüme terk edilen canlarımızdır" dedi.

Açıklamasına yetkililere de seslenen federasyon, "Artık yeter! Bu topraklarda emekçinin ölümü sıradanlaşmamalı, “kader” kelimesi arkasına sığınılarak insan hayatı hiçe sayılmamalıdır.

Patnos’un bağrından çıkmış iki yiğit evladımızı rahmetle anıyor, ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşerilerimize sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Uysal kardeşlerin cenazelerinin Bursa Emek Köyü Gaziler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.