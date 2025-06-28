Bursa'da Mudanya Yolu üzerinde Çağrışan mevkiinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Çırağan Bademli ile Kalamış Yaşlı Bakımevi arasındaki bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya Yolu Çağrışan mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı.

Çırağan Bademli ile Kalamış Yaşlı Bakımevi arasındaki yol kenarında başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayılmaya başladı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Düğün salonu güvenlik kapsamında boşaltıldı.

Yangının çıkış nedeni ve hasar durumuyla ilgili incelemeler devam ediyor.