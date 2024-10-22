Bursa merkezli 4 ilde Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını İ.Z.Z'nin yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildi. Operasyonun açıklama ve detayları Bursa Valiliği'nden geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, Bursa merkezli 4 ilde İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını İ.Z.Z’nin yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, operasyonlar sonucunda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 26 şüphelinin 23’ü tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilirken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti, cinsel istismar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Operasyonlar sonucunda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet delici/kesici alet, 3 adet hassas terazi, 14 adet uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 38 adet Cumhuriyet, 51 adet çeyrek altın, Çok miktarda Türk Lirası ile, Çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve belleğe el konulduğu kaydedildi.