Kestel Belediyesi, BİRSAV ile imzaladığı protokolle Bursa’da bir ilki gerçekleştirerek Uydu Tabanlı Yapay Zeka Destekli Tespit Sistemi’ni hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Kestel Belediyesi, savunma sanayi kuruluşu BİRSAV iş birliğiyle geliştirdiği yenilikçi teknolojiyle kaçak yapılaşmaya karşı etkili bir adım attı.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve BİRSAV arasında imzalanan protokolle devreye alınan sistem, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ve yapay zeka analizleriyle ruhsatsız yapıları anlık tespit ederek erken müdahaleyi mümkün kılacak.

KAÇAK YAPILAR GÖZDEN KAÇMAYACAK

Sistem, Kestel’in tamamını düzenli aralıklarla tarayarak yapılaşmadaki değişiklikleri saptıyor. Yapay zeka, geçmiş ve güncel uydu görüntülerini karşılaştırarak ruhsatsız inşaatları ve arazi kullanımı anormalliklerini hızlıca belirliyor. Tespitler, coğrafi bilgi sistemleriyle entegre edilerek saha ekiplerine yönlendiriliyor ve “önce-sonra” görüntüleriyle dijital olarak arşivleniyor. Sistem, zamanla kendi verilerinden öğrenerek doğruluğunu artırıyor.

Tespitler, hukuki süreçlerde güvenilir dijital delil olarak da kullanılabilecek.

“DOĞAYI VE KENT DÜZENİNİ KORUYACAĞIZ”

“Kestel’in doğal güzelliklerini ve tarım arazilerini koruyarak planlı kentleşmeyi hedefliyoruz" diyen Kestel Başkan Ferhat Erol, "Bu sistemle kaçak yapılar gözden kaçmayacak. Amacımız, adil, sürdürülebilir ve doğayla uyumlu bir kent düzeni oluşturmak. Teknolojiyi halkımızın huzuru ve yaşam kalitesi için kullanıyoruz” diye konuştu.