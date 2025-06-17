Bursa'da Karacabey Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Okul Sporları ve HOBA Kupa Töreni, öğrencilerin ve ailelerin yoğun katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Dereceye girenlere kupaları takdim edildi.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, Karacabey Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Okul Sporları ve Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi Kupa Töreni, ilçede büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törende, farklı branşlarda başarı gösteren öğrenci, öğretmen ve okullara kupaları verildi.

Törene Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Ongun ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü S. Ayhan Sağlam katıldı. Sporcu öğrencilerin aileleri ve öğretmenleriyle dolan tören alanı, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

“SPORLA BÜYÜYEN NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, törende yaptığı konuşmada, “Bu anlamlı etkinlikte sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Okullar arası müsabakalar, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin spora ilgisini artırıyor. Organizasyona katkı sunan tüm kurumlara, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başarılı sporcularımızı tebrik ediyor, sporla büyüyen bir nesil için çalışmaya devam edeceğimizi söylüyorum” dedi.

Farklı okullardan öğrencilerin katıldığı müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.