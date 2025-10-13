Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, birçok kritik görevde kullanılmak üzere Allison 3000™ Serisi tam otomatik şanzıman donanımlı 10 yeni Mercedes-Benz Atego itfaiye aracı ile filosunu güçlendirecek.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük dördüncü şehri olan Bursa’da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, filosuna Allison tam otomatik şanzıman donanımlı 10 yeni Mercedes-Benz Atego itfaiye aracı katıyor.

2025 yılı içinde teslim edilmesi planlanan yeni araçlar, yangınla mücadeleden arama kurtarmaya kadar birçok kritik görevde kullanılacak. Mevcut filoda daha önce kullanılan Allison 3000™ Serisi tam otomatik şanzıman donanımlı Mercedes-Benz Atego aracından duyulan memnuniyet doğrultusunda yapılan bu yeni alım, araç performansı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

3 milyon 200 bini aşan nüfusuyla yoğun şehirleşme ve sanayi bölgeleriyle dikkat çeken Bursa, 2024 yılında toplam 21bin 670 acil olaya müdahale etti. 30 itfaiye istasyonu, 675 personel ve 136 araçla görev yapan Bursa İtfaiyesi, sadece yangın değil; trafik kazaları, doğal afetler, orman yangınları ve su baskınları gibi birçok farklı acil durumda görev yapıyor. 10 bin 866 kilometrekarelik bir alanı içeren görev sahasında Bursa İtfaiyesi’nin yeni araçlarının, özellikle trafiğin yoğun ve hareket kabiliyetinin kısıtlı olduğu şehiriçinde yangın, arama ve kurtarma operasyonlarında aktif çalışması planlanıyor.

DAHA ÖNCE DENENDİ, MEMNUN KALINDI

Yeni araçların teslimatı öncesinde bilgi veren Bursa İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir, daha önce kullandıkları Allison tam otomatik şanzıman donanımlı Mercedes-Benz Atego aracın olumlu performans geri bildirimleri doğrultusunda yeni yatırımı da Allison şanzımanlı araçlarla yapma kararı aldıklarını belirtti. Allison tam otomatik şanzımanın sağladığı kullanıcı dostu sürüş deneyimi, minimum arıza oranı ve yüksek operasyonel verimlilik nedeniyle bu tercihin tekrarlandığını sözlerine ekledi.

Filoya yeni katılacak Mercedes-Benz Atego 1630 model 7 adet çok maksatlı ilk müdahele aracı ve 3 adet merdivenli itfaiye araçları, Rosenbauer üstyapısı ile 6 silindirli Euro 6 dizel motor ve Allison 3000 tam otomatik şanzıman donanımına sahip. 300 beygir gücüne ve 1000 Nm torka sahip araçlar, 16 ton taşıma kapasitesiyle maksimum 90 km/s hızla hareket edebiliyor. Ayrıca araçlarda pump-and-roll (hareket halindeyken pompalama) özelliği, yangın söndürme ve koruma amaçlı su tankları gibi tam teşekküllü donanımlar da yer alıyor.