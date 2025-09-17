Bursa İnegöl Belediyesi garantörlüğünde sürdürülen Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde ikinci etapta 31 blokta 192 dairenin tahliyeleri tamamlandı. Söküm çalışmalarına başlandı.BURSA (İGFA) - “Afetlere Karşı Dirençli Şehirler” hedefiyle yola çıkan İnegöl Belediyesi, şehrin ilk kentsel dönüşüm uygulaması olan Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesi’nde adım adım ilerliyor.

Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nin kesişim noktasında yer alan 15.3 hektarlık alanda hak sahiplerinin de yüzde 95’inin onayı ile hayata geçirilen projede, birinci etapta zemin iyileştirmelerde artık sona yaklaşıldı.

Projede zemin etüdü çalışmaları Hacettepe Üniversitesi’nden akademisyenler eşliğinde gerçekleştirilirken, zemin iyileştirmenin tamamlandığı alanlarda yapılan testler sonucunda temel inşası da başladı.

2 VE 3. ETAP İÇİN START VERİLDİ

İnegöl Belediyesi garantörlüğünde sürdürülen projede ilk etapta kat edilen mesafenin ardından 2 ve 3’üncü etap için de harekete geçildi. Bu 2 etapta mevcutta toplamda 31 blok ve 192 daire yer alırken, proje tamamlandığında 8 bloklu bir yaşam alanı inşa edilmiş olacak. 2 ve 3’üncü etap alanlarında 192 dairede tahliyeler tamamlanırken, bina söküm çalışmaları ise devam ediyor. Ekim ayında ise bu etapların yıkım çalışmasının başlaması planlanıyor.

7 ETAPTA TAMAMLANACAK

153 bin metrekarelik alanda toplamda 7 etapta yapılacak dönüşümde birinci etabın temel inşası tamamlandıktan sonra hızlı şekilde binalar yükselecek. Bu arada 2 ve 3’üncü etaplarda da söküm, yıkım çalışmaları ve zemin iyileştirmeler belli bir süre alacağından, ilk etap tamamlanırken ikinci ve üçüncü etapta inşaat çalışmaları başlamış olacak. Bu şekilde bölgede inşaat faaliyeti ardı ardına bir etap tamamlanırken diğerinde başlamış olacak. Bu planlamaya göre ikinci ve üçüncü etapta zemin iyileştirmesi bitip temel aşamasına gelene kadar, ilk etabın kaba inşaatının tamamlanması hedefleniyor.

BİNALAR BİR PLAN DAHİLİNDE ARDI ARDINA YÜKSELECEK

Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, dönüşüm sürecinin planlı şekilde ilerlediğini vurgulayarak; “Bir dişlinin çarkları gibi düşünebilirsiniz. Biri devam edip sona yaklaşırken, diğeri başlamış, bir diğeri de başlama aşamasında olacak. Böylece 7 etaplık bir zincirle proje tamamlanmış olacak” dedi.

KAYBEDENİ OLMAYAN DÖNÜŞÜM

Başkan Alper Taban, şehrin ilk yerinde kentsel dönüşüm projesi olan Turgutalp Mahallesi’nde 7 etapta yapılacak dönüşümün toplamda 153 bin metrekarelik bir alanda olacağını da hatırlatarak; “Burada mevcutta 130 blok var. Bağımsız yapı olarak da 842 konut ve 5 iş yeri bulunuyor. Bugün artık kullanım ömrünü tamamlamış yapılar bunlar. Bunların yerine daha güvenli ve modern yapıları burada inşa ediyoruz. 130 blok yıkılıp yerine 44 yeni blok yapılacak. Zemin artı 5 kat olarak yapılacak. Bu proje özellikle zemin sağlamlaştırma alanında üniversitenin akademik destek sağladığı bir proje. Bölgede cadde ve sokak genişlikleri de bu projeyle daha kullanışlı hale gelecek. Bölgede 2 binin üzerinde açık ve kapalı otopark üretilecek. Yine burada yeşil dostu bir proje olarak çatılarda GES (Güneş Enerji Sistemi) olacak. Ortak aydınlatmalar bu şekilde karşılanacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın Akıllı Şehir Daire Başkanlığı kapsamına da bu projeyi dahil ettik. Akıllı Şehir uygulamaları da burada hayata geçirilecek. Olması durumunda Türkiye’deki ilk örnek olacak. Bu işin kaybedeni yok. Kazananı vatandaşlarımız. Belediye garantörlüğünde bir iş yapılıyor. İnegöl’ün en önemli cazibe merkezi burada oluşacak” diye konuştu.