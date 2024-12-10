Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Paten Futbolu Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategoride Dünya Şampiyonu olan İnegöllü sporcuları misafir etti.BURSA (İGFA) - Trabzon’da düzenlenen Paten Futbolu Dünya Kupasında ülkemizi temsil eden ve 17 yaş altı kategoride Dünya Şampiyonu olan Vigor takımı sporcuları, İnegöl’e büyük bir gurur yaşattı.

Mutemen Muhammed Nur antrenörlüğünde milli takımın 10 sporcusundan 7’si İnegöllü gençlerden oluşurken, ay yıldızlı temsilcilerimiz şampiyonada; Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarından 32 takımla mücadele etti. Tamamı 13-16 yaş aralığındaki sporcular, zorlu şampiyonada rakiplerini bir bir geçerek Dünya Şampiyonluğunu elde etti.

BAŞKAN TABAN ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI

Dünya Şampiyonluğuna uzanan başarının ardından, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bugün takım antrenörü Mutemen Muhammed Nur ile birlikte sporcular; Ömer Cepe, Muhammet Furkan Can, Burak Kura, Alperen Eriz, Ömer Faruk Çetin, Hüseyin Kaplan ve Önder Günsal’ı misafir etti. Gastro İnegöl Restoranında gerçekleşen buluşmada, Başkan Taban genç sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Sporcularla sohbet sırasında konuşan Başkan Taban, “Yeni bir açılım yaptınız bu alanda. Yaşınıza göre de çok üst düzey bir şey başardınız. Sizleri tebrik ediyorum. Paten kullanmak başlı başına zor bir işken, futbolu buna entegre etmek mutlaka daha zordur. Burada önemli olanın da birlikte takım olabilme duygusu olduğunu düşünüyorum. İnegöllü sporcularımız bu noktada takım olmayı başardıkları için bu başarıya da eriştiler. Gençlerimiz bu alanda hevesli yeni sporcular için de aslında yolu açtı. Belki takıma dahil olmak isteyen yeni arkadaşlarınız çıkacaktır. İlgi artabilir” dedi.