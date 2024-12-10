Nesine 3. Lig. 1. Grup’ta mücadele eden Artvin Hopaspor’da Teknik Direktörlüğe Ertürk Koray Balcıoğlu getirildi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Hopaspor, teknik direktör Ertük Koray Balcıoğlu ile anlaştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktörlük konusunu yönetim kurulu ile değerlendirildi.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz önceki dönem teknik direktörlerimizden aynı zamanda eski futbolcumuz Ertürk Koray Balcıoğlu ve ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.