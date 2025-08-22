Bursa'da Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 2025 Gençlik Yaz Kampı sürüyor. Konaklama, yemek, etkinlik ve organizasyonların tamamının belediye tarafından karşılandığı kampta gençler, yaz tatilini dolu dolu geçiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı Gençlik Yaz Kampı'nda sportif etkinlikler büyük ilgi görüyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde dalış yapan gençler, Karacaali’nin temiz denizinde ve kamp alanındaki havuzda yüzme becerilerini geliştiriyor.

Gündüz sportif aktivitelerle zaman geçiren gençler, akşamları ise oyunlar ve canlı müzik programlarıyla eğlenerek günün yorgunluğunu atıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, gençlerle bir araya gelerek fikirlerini dinlediklerini belirtirken, gençlerin samimiyeti, enerjisi ve bakış açıları bizlere her zaman ilham verdiğini söyledi. Başkan Deviren, "Sizler bizlerin umut ışığısınız, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Z kuşağına, yani sizlere sonsuz güvenim var” dedi.