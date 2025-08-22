Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen UNIMA Türkiye Bursa Karagöz Buluşması, 21-23 Ağustos’ta kentin 7 noktasında 45 usta ve 14 hayalinin gölge oyunlarıyla Bursalıları buluşturuyor. Karagöz, doğduğu şehirde yeniden hayat buldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın kültürel simgesi Karagöz, Büyükşehir Belediyesi ve UNIMA Türkiye iş birliğiyle düzenlenen “UNIMA Türkiye Bursa Karagöz Buluşması” ile doğduğu topraklarda yeniden canlanıyor.

23 Ağustos'a kadar Zindankapı, Karagöz Müzesi, Tarihi Pınarbaşı Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Hüdavendigâr Kent Parkı, Temenyeri Parkı ve Teoman Özalp Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikte, 45 usta ve 14 hayali, gölge oyunlarıyla Bursalılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Etkinliğin açılışı Zindankapı’da yapıldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, UNIMA Türkiye Milli Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Enis Ergün, senaryo yazarı Ünver Oral, Karagöz ustası Şinasi Çelikkol ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış Hayali Tayfun Özeren’in “Karagöz’ün Uzay Yolculuğu” gölge oyunuyla renklenirken oyun, her yaştan izleyiciyi kahkahalara boğdu.

“BURSA, KARAGÖZ’LE ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR KENT”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, açılış konuşmasında, “Bursa, Karagöz ile özdeşleşmiş bir kent. Karagöz Gölge Oyunu, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alıyor ve sahne sanatlarının doğuşunda dünyaya yön vermiş bir sembol. Bu buluşma, Karagöz’ü geleceğe taşımak için büyük bir adım” dedi.

Karagöz’ün Bursa’nın mizahını ve halk dilini, Hacivat’ın ise zarafet ve aklı temsil ettiğini vurgulayan Başkan Bozbey, Bursa'nın dünyaya armağan ettiği eşsiz bir miras olduğunu belirterek, Karagöz sanatına katkılarından dolayı Şinasi Çelikkol ve Ünver Oral’a Bursa Miras Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim etti.

Ayrıca, UNIMA Türkiye tarafından hazırlanan tasfiye derisini imzaladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve Enis Ergün, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.