Bursa'da Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde başpehlivan, finalde rakibi Yalçın Öncül’ü yenen Mehmet Yeşil Yeşil oldu. 800 pehlivanın er meydanına çıktığı güreşler, nefes kesen anlara sahne oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en köklü spor organizasyonlarından biri olan Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri, 63. yılında da güreş severleri bir araya getirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği güreşler Çalı Güreş Alanı’nda düzenlendi. Organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından 800 pehlivan katıldı.

Etkinlikler, Çalı Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşüyle şenlik havasında başladı. Başkan Şadi Özdemir ve beraberindekiler, kortej öncesinde er meydanlarının efsane cazgırı Koca Mestan’ın kabrini ziyaret ederek dua ettikten sonra alkışlar eşliğinde güreş alanına girdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ata sporu olan güreşin Bursa ve Türkiye için önemini vurgulayarak, “Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri 63’üncü kez düzenleniyor ancak tarihi 700 yıla kadar uzanıyor. Bursa'daki en güçlü güreş organizasyonu Çalı’da yapılıyor. Bunu lig usulüne çevirmek lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bunun için gerekli çalışmaları yapacağız. Güreş severlerin daha konforlu müsabakaları izleyebilmesi için de güreş alanındaki tribünlerin üzerini kapatmak için projelerimiz var.” dedi.

Başkan Şadi Özdemir, Çalı Mahallesi’nin Nilüfer’in en önemli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nin daha fazla tanıtımı için Nilüfer Belediyesi olarak çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

ATA SPORUNA SAHİP ÇIKMA VURGUSU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey da ata sporuna sahip çıkmanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, güreşlere destek olan ve müsabakalara katılan güreş severlere, sporculara teşekkür etti.

Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez ise Çalı ve Bursa'nın adını Türkiye ve dünyada duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

7 MİLYON 16 BİN TL İLE AĞALIK

Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri'nde gelecek yılın ağası yapılan açık artırmada belirlendi. İhaleye tek aday olarak çıkan mevcut ağa Hakan Söğünmez, 7 milyon 16 bin TL ile ağalığın sahibi oldu. Söğünmez, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte seyircileri selamladı.

BAŞPEHLİVANLIKTA KIYASIYA MÜCADELE

Gün boyu süren müsabakaların sonunda Mehmet Yeşil Yeşil ve Yalçın Öncül altın kemer için Çalı'da er meydanına çıktı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda rakibini mağlup eden Mehmet Yeşil Yeşil, 63. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Dereceye giren başpehlivanlara madalyalarını ve ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez verdi. Gün sonunda farklı kategorilerde dereceye giren pehlivanlar da madalya ve ödüllerini aldı.