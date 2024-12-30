Bursa’da fide fidan desteğinden pazarlamaya kadar her alanda üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, hibeli siyez buğdayı tohumu dağıtımından tarlada kalan kavun karpuzların degerinde satın alınıp vatandaşa ücretsiz dağıtımına ve Damla Sulama Boru Üretim Tesisi'ne kadar birçok konuda 2024 yılında hem çiftçinin hem de Bursalıların yanında oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılını da kırsal yatırımlar anlamında dolu dolu geçirdi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Tarım Peyzaj AŞ ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) aracılığıyla 17 ilçede yıl boyunca üretime değer katan adımlar atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ, HAGEL iş birliğiyle ahududu, aronya, yaban mersini, çilek, Trabzon hurması, kestane ve ceviz ürünlerinde yüzde 60 hibeli fide/fidan desteği sağladı. 9 bin 705 adet yaban mersini, 8 bin 870 adet aronya fidanı, bin 350 adet ahududu, 875 adet kestane, 394 adet ceviz, 339 adet Trabzon hurması fidanı ve 71 bin 806 adet çilek fidesi olmak üçere toplamda 42 çiftçiye 93 bin 339 adet fide ve fidan dağıtımı yapıldı.

Yenilikçi tarım ve ekoloji bilgilerini vatandaşlara ulaştırmak, yediden yetmişe herkesi doğa ve çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla yıl içerisinde ‘Yeşil Kapsül’ projesi de hayata geçirildi.

SİYEZ BUĞDAYI TOHUMU DESTEĞİ

2024 yılı içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda çiftçilere yüzde 75 hibeli siyez buğdayı tohumu desteği verildi. Keles, Yenişehir, Harmancık ve Karacabey ilçelerinden toplamda 25 üreticiye 5 bin 825 kilogram siyez buğdayı tohumu dağıtıldı. Yapılan desteklemeyle, 4 ilçede toplamda 233 hektarlık alanda siyez buğdayı üretimi yapılması sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye nefes olacak olan Tarım Plast Fabrikası’nı (Damla Sulama Boru Üretim Tesisi) da Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı mahallesinde hizmete aldı. 8 bin 500 metrekare alanda kurulu tesiste, bin metrekarelik alanda damlama sulama borusu üretimi yapılıyor. Tesisin günlük üretim kapasitesi, 72 bobin yuvarlak damla sulama borusu ve 36 bobin yassı damla sulama borusu olarak belirlendi. Yuvarlak boruda 7 bin 600 kilometre, yassı boruda ise 28 bin 500 kilometre yıllık üretim gerçekleştirilecek. Üretimde hammadde olarak Bursa’daki plastik atıkların granüle dönüştürülmüş şekli kullanılıyor.

KAVUN VE KARPUZ DAĞITIMI

Mustafakemalpaşalı çiftçilerin ürünlerini zararına satmak zorunda kaldıklarını öğrenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in talimatıyla tarladaki ürünler değerinde çiftçiden alındı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Toplam 114 üreticiden 71 ton kavun ve 742 ton karpuz satın alınarak Bursa’nın farklı noktalarında halka ücretsiz dağıtıldı. Ürünler, huzurevleri ve sığınma evleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarına da gönderildi.

Bursa’nın tarım potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek, mevcut sorunları tespit edip çözüm yolları üretmek amacıyla Bursa’daki ziraat odası başkanları, akademisyenler ve Tarım Peyzaj A.Ş. yönetiminden oluşan Bursa Tarım Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her zaman çiftçinin yanında olduklarını, sorunlarını dert edindiklerini, dertlerine çözüm bulmak için de gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Çiftçinin gelirlerini artırmak için projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Bozbey, “Çiftçiliğin ne demek olduğunu iyi bilirim. Bursa’da çiftçimize sahip çıkmak, onların sorunlarıyla birebir ilgilenmek benim sorumluluğum ve görevimdir. Toprakların her zaman doyuran, yaşatan, var eden en büyük değerlerden biri olduğunu biliyoruz. Toprağın değerini de en iyi çiftçilerimiz biliyor. Üretimi büyütmek, sürdürülebilir tarımı desteklemek için daima üreticinin yanınızdayız. Kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla projeler üretmeye, daima destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.