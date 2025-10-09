Bursa’da fide-fidan temininden ekipman desteğine, damla sulama borusu dağıtımından sıvı gübre teminine, yüzde yüz hibeli mazot dağıtımından biçerdöver desteğine kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin kapsamlı tarım fuarları arasında gösterilen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı’nda da yerini aldı.BURSA (İGFA) - Kırsalda kalkınmayı sağlayarak köyden kente göçün önüne geçme ve üreticilerin gelirlerini artırma hedefiyle birçok projeyi hayata geçiren Bura Büyükşehir Belediyesi, yurtiçi ve yurtdışından birçok firmanın katıldığı AgroGreen Bursa Tarım Fuarı’nda yerini aldı. Tarım Peyzaj AŞ’nin çalışmalarının tanıtıldığı Büyükşehir Belediyesi standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de AgroGreen Bursa Tarım Fuarı’nda üreticilerle sohbet ederek sergilenen makineleri yerinde inceledi.

Düzenlenen fuarın, üreticilere ürün verimliliğini artırma konusunda yeni bakış açıları kazandıracağına inandığını belirten Başkan Bozbey, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür buluşmaları destekliyoruz. Tarım ve hayvancılık konusundaki yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu konuda Türkiye’nin örnek belediyelerinden biriyiz. Damla sulama hortumu, gübre, tohum, fide, arı kovanı ve bunun gibi birçok desteklerimiz var” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİNİN YANINDA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmayı hedefleyen vizyonuyla hayata geçirdiği projeleriyle son 1,5 yılda üreticilere çim tohumu, zeytin ve çilek fidesi olmak üzere; ahududu, yonca, fiğ ve silajlık mısır tohumu, siyez buğdayı dağıtımı ve alımı ile yazlık sebze fideleri desteğinde bulunurken, üretici kooperatiflerine süt toplama tankları, ilaç desteği sağlanırken, arı kovanı desteği de hayata geçirildi.

Büyükşehir tarafından kurulan Tarım Plast Fabrikası’nda üretilen damla sulama boruları ve organik sıvı gübreler üreticilere hibe edildi. Kırsal mahallelerde sulama hatları yenilenerek, inşa edilen su depoları sayesinde üreticilere kesintisiz su sağlandı. Bursa kestanesi, deveci armudu ve siyah incir başta olmak üzere coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve pazarlaması Büyükşehir tarafından hızla devam ettirilirken, Bursa Uludağ Üniversitesi ile ortak projeler geliştirilerek Ar-Ge çalışmaları için iş birlikleri oluşturuldu.