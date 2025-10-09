Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye Mahallesi’nde düzenlenen Halk Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi, Halk Buluşması’na ev sahipliği yaptı. Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, MASKİ Genel Müdürü Özgür Bülent Çamur, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ata Temiz, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, belediye yöneticileri, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Mahalle sakinleri ise etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, “Muradiye sadece ilçemizin değil, Manisa’nın en büyük mahallesi. Ne yazık ki şehircilik ilkelerine, imar ilkelerine uygun yapılaşmamış bir mahalle. Yıllardan beri artarak devam eden kronikleşmiş birçok sorunu var. Bunların hepsinin farkındayız. Biz sosyal belediyecilik ve halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini göstereceğiz. Bir kez daha söz veriyoruz, Muradiye gerçek manada yaşanılabilir hale gelecek” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ SORUNU ORTAK AKILLA ÇÖZECEĞİZ”

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da geride kalan süreçte Muradiye’de gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Başkan Balaban, “Muradiye’de ilk iş olarak ek hizmet binasını açtık. Muradiyeliler, Yuntdağı’nda yaşayan vatandaşlarımız belediyeye gelmeden burada sorunlarını çözebiliyorlar. Ferdi Bey zamanında Halk Mandıra açıldı, kent lokantası açıldı. Yani Muradiye’de çok önemli işleri yaptık. Ama en önemlisini Büyükşehir Belediye Başkanımız açıklayacak, Muradiye’ye, Manisa’nın en büyük yatırımı yapılacak. Bizim amacımız halkı rahat ettirmek. Belki Muradiye halkı 1,5 yıl çile çekecek ama bu proje bittiğinde Muradiye gelecek 60 yılını kurtaracak” şeklinde konuştu.

Muradiye’ye ilk olarak 2003 yılında geldiğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “O zamanlar 5-6 binlik nüfusu vardı. Şimdi 50 bine yakın nüfusa sahip. Eğri oturup doğru konuşalım. Sağlıksız büyüyen, sağlıksız kentleşen, kötü bir altyapıya sahip olan bir Muradiye ile karşı karşıyayız. Belki burası çoktan ilçe olmalıydı. Belki de daha sonra ilçe olacak. Ama bu şu anki sorunların hiçbirini değiştirmiyor. Bu kadar sorun olduğunu sadece biz söylemiyorduk. Bizden önce Cengiz Başkan da bunu söylüyordu. Buranın kredisi 2018-2019 yılında çıkmıştı. Ama Muradiye’nin altyapısına girmeye cesaret edemediler. Altyapılar gerçekten zor iştir. Altyapıların getirileri belediye başkanlarına, belediyelere çok az. Ama bir şehri seviyorsanız, bir şehrin insanlarına hizmet etmek istiyorsanız o riski göze almanız lazım. Ferdi başkan göreve gelir gelmez düğmeye bastı. Yaklaşık 1 seneye yakın çalışmaları sürdü. Ne yazık ki ihalelerin sonuçlarını görmeye ömrü vefa etmedi. Bu işin temelini atan birisi varsa o da Ferdi Başkanımız. Onu rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Çok büyük bir işin ilk adımını attı. İnşallah tamamına erdirmek de bize nasip olacak” dedi.