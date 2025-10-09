Bursa'da Mudanya Mütarekesi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 11 Ekim Cumartesi günü gösteri yapacak olan Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, bugünkü prova uçuşlarıyla izleyenlere adeta görsel şölen sundu.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olan Mudanya Mütarekesi’nin 103. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlıklar sürerken 11 Ekim'de yapılacak kutlamaların en heyecanla beklenen bölümlerinden biri olan Türk Yıldızları gösterisi öncesi bugün prova uçuşları gerçekleştirildi.

Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu olan akrobasi timi, Mudanya semalarında yaptıkları manevralarla izleyenleri büyüledi. Jetlerin gökyüzünde çizdiği estetik ve cesur hareketler ilgiyle takip edildi.

Prova uçuşları sırasında sosyal medyada da çok sayıda fotoğraf ve video paylaşıldı.