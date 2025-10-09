Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Ağustos 2025 döneminde sanayi üretiminin takvim etkisinden arındırılmış yüzde 3,9 büyüdüğünü duyurdu. Sermaye malları ve yüksek teknolojili üretim güçlü performans gösterirken, emek yoğun sektörler için ilave destekler ve sübvansiyonlu ürünlere sınırlama planlanıyor.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından sanayi üretimine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakan Şimşek, Ocak-Ağustos döneminde sanayi üretiminin takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyüdüğünü, 24 imalat sanayi sektöründen 18’inde artış kaydedildiğini belirtti.

SERMAYE VE YÜKSEK TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ

Şimşek, sanayinin dönüşümünü destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretimin 2025’te güçlü performans sergilediğini vurgulayarak, “Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini sağlamlaştıracağız.”dedi.

Emek yoğun sektörlerdeki zayıf seyri canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalışıldığını açıklayan Bakan Şimşek, uluslararası kurallara aykırı sübvansiyonlu ürünlerin yurt içi pazar erişimini sınırlayacak tedbirler alınacağını ifade etti.