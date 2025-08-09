Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor’da daha önce anlaşma sağlanan oyuncularla sözleşme imzalandı.BURSA (İGFA) - Yeni sezonda Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor’da Milli Takımlar’da yer alan oyuncular dışındaki sporcular kente gelirken, Fethiye Spor Kompleksi’nde imza töreni düzenlendi. 2025-2026 sezonu öncesinde libero Yunus Emre Erşahin’le sözleşme yenileyen, eski oyuncuları smaçör Gökhan Gökgöz ve smaçör Burhan Zorluer’le yeniden anlaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor’da orta oyuncu Hasan Sıkar, orta oyuncu Emir Kaan Öztürk, orta oyuncu Kadir Bircan, libero Ümit Demir ve pasör Enis Ali Ay takıma dahil oldu.

Oyuncular Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’nde sözleşme imzalarken, Kulüp Başkanı Muhammet Aydın, başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Aydın, takıma dahil olan oyunculara başarı dileklerini iletirken, tüm takımlar için sakatlıksız bir sezon geçirmelerini diledi. Bu arada yeni sezonda da Bursa Büyükşehir Belediyespor’da görev yapacak Başantrenör Cemal Bora Şensoy, Yardımcı Antrenör Kaan Susam, İstatistik Antrenörü Mustafa Ak, Antrenör Serkan Hacıoğlu, Antrenör Volkan Çelik, Kondisyoner Lokman Yıldız ve fizyoterapist Cengizhan Sankutlu da sözleşme imzaladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor’da anlaşma sağlanan smaçör Osmany Uriarte de önümüzdeki günlerde takıma dahil olacak. Ayrıca Milli Takımlar’da yer alan pasör çaprazı Petar Dırlic, pasör Raphael Corre, pasör çaprazı Klistan Lawrence ve orta oyuncu Mert Cuci de daha sonra ekibe katılacak.