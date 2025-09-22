Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Briç Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Mersin Briç Festivali, bu yıl 39. kez briç tutkunlarını bir araya getirdi.MERSİN (İGFA) - Festival, hem Türkiye’den hem de yurt dışından gelen sporcularla büyük bir buluşmaya dönüştü.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan organizasyona bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların yanı sıra Bulgaristan, Budapeşte ve Almanya’dan gelen briç ustaları da katılım sağladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Muğla, Tekirdağ, Burdur, Diyarbakır, Samsun, Niğde, Nevşehir, Amasya, Antakya, Gaziantep, Kayseri ve Aksaray’dan gelen briççilerle birlikte 350’yi aşkın sporcu, festivalde 5 ayrı yarışmada kıyasıya mücadele etti.

Festivalin son gününde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular toplam 252 bin TL ile ödüllendirildi.

Açık ikili kategorisinde birinciliği elde eden takıma 40 bin TL, ikinciliğe 30 bin TL, üçüncülüğe 20 bin TL, dördüncülüğe 10 bin TL ve beşinciliğe 8 bin TL verildi. Mix, kadın, senyör ve genç kategorilerinde kazananlara ise 8’er bin TL ödül takdim edildi. B1 kategorisinde 6 bin TL dağıtılırken, Swiss takım mücadelesinde yine ilk üç dereceye 40, 30 ve 20 bin TL ödül verildi. Swiss’in B1 kategorisinde 10 bin, C1 kategorisinde ise 6 bin TL ödül sahiplerini buldu.

GÖKAYAZ: “FESTİVALİMİZ, KALİTESİ VE DİSİPLİNİYLE YILDAN YIL DAHA İYİ NOKTALARA GİDİYOR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada briç severleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bu sene 39.’sunu düzenlediğimiz Uluslararası Briç Festivali’nin kalitesiyle ve disipliniyle yıldan yıla iyi bir yere geldiğini görüyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki zamanlarda da aynı kaliteyle, aynı disiplinde bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bu festivalde başarılı olan sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

AKARCALIOĞLU: “FESTİVALİ EN KAPSAMLI VE DÜZENLİ YAPAN TEK BELEDİYEMİZ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ”

Türkiye Briç Federasyonu yönetiminde yer alan Tuğba Akarcalıoğlu, Mersin’in briç konusunda en istikrarlı şehir olduğunu söyleyerek, “Fevkalade güzel ağırlandık. Benim için başarıda ana kriter istikrardır. Mersin’de 39.’sunu yapıyoruz. Bunun bütün bölgelerimize ve kulüplerimize örnek teşkil etmesini diliyorum. Farklı şehirlerde briç sporuna destek olan belediyelerimiz var ama bunu en kapsamlı ve düzenli olarak yıllardır hiç aralıksız yapan tek belediyemiz Mersin Büyükşehir Belediyemiz” diye konuştu.