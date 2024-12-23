Türkiye’nin öncü online eğitim platformlarından Bilişim Garajı, 5-16 yaş arası öğrencilere bilişimle üretim eğitimleri sunarak, teknolojiyi sadece bir tüketim aracı olmaktan çıkarıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bilişim Garajı CEO’su Zerrin Topal, platformun 2013 yılından bu yana 1 milyondan fazla öğrenciye ulaşarak Türkiye’de eğitimde dijitalleşmeye öncülük ettiğini belirtti.

Topal, “Teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler yetiştirme hedefiyle yola çıktık. Bugün 2024 yılı rakamlarına göre 120 farklı kurumun markasına yaklaşık 500 kampüse 71 ilde hizmet vermekteyiz. Her yıl ortalama 100 bin öğrenciye ulaşıyoruz” dedi.

Bilişim Garajı, yalnızca teknolojiyle üretimi öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle 100 binin üzerinde dezavantajlı öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlıyor. Platformun yenilikçi yaklaşımı, öğrencilere online ve yüz yüze eğitim süreçlerini bir arada sunarak kendi hızlarında öğrenme imkânı tanıyor.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN EĞİTİM İÇERİKLERİ

Bilişim Garajı’nın sunduğu eğitim içerikleri, kabul görmüş öğretim tasarım modellerine dayanıyor ve altı ana kategoriyi kapsıyor: kodlama, tasarım, elektronik, robotik, oyun geliştirme ve 3D modelleme. Bu içerikler, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini güçlendirirken, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor.

Platform, sadece öğrencileri değil, öğretmenleri de destekliyor. Eğitici eğitimleri ve okullara özel müfredat çalışmalarıyla eğitim süreçlerine katkıda bulunuyor. CEO Zerrin Topal, “Bilişim Garajı olarak hedefimiz, çocuklarımızı geleceğin üretken bireyleri olarak yetiştirmek ve Türkiye’nin teknoloji gücünü artırmak” ifadelerini kullandı.