Yaşama Destek Evi, özel çocukların hayatlarına dokunarak onların hayatta daha güçlü bir şekilde var olmalarına, gelişimlerine katkı sağlamaya ve onlara umut kapısı olmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Özel gereksinimli bireylerin hayata tutunmasını sağlamak için İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşama Destek Evi, ailelerin gönüllerinde taht kurmayı başardı. YADEV, özel gereksinimli çocukların eğitim alarak sosyal hayata adapte olmalarına, öz güvenlerini kazanmalarına ve birey olarak kendi potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanımaya devam ediyor.

UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE EĞİTİMLER VERİLİYOR

Yaşama Destek Evi’nde her çocuğun bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan özel eğitim programları uygulanıyor. Eğitim sürecinde çocukların bilişsel, fiziksel ve sosyal becerileri destekleniyor. Ayrıca, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların hayata daha sağlam adımlarla ilerlemeleri sağlanıyor.

“ÇOCUĞUMUN ÖZGÜVENİ DAHA DA GELİŞTİ”

YADEV’de verilen eğitimden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Aynur Efe Dalgıç “Çocuğumun kendine olan özgüveni daha da gelişmeye başladı. Evde bana yardım etmek istiyor. Buraya gelmeden önce yumurta haşlamayı bilmiyordu, ev süpürmeyi bilmiyordu. Ama şimdi az da olsa bana yardım ediyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Artık Kendi de çok mutlu oluyor. YADEV’den giderken ‘anne lütfen yine gidelim’ diyor. Bir annenin evladı mutlu olduğu zaman anne de çok daha mutlu oluyor” dedi.

“KENDİMİZ VEREMEDİĞİMİZ EĞİTİMİ BURADA ALIYORUZ”

YADEV’e geldiklerinden itibaren çocuğunda olumlu anlamda değişim olduğunu belirten, Selma Öztürk, “YADEV’e iki senedir geliyoruz. Çok memnunuz, çok faydasını gördük inşallah böyle devam eder. YADEV’de öğrendiklerini evde de yapmak istiyor. Mesela yatak toplamak, makinada yıkanan bulaşıkları yerlerine yerleştirmek baya gelişmeler var. Biz kendimiz veremediğimiz eğitimi burada alıyoruz” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIN HAYATLARINA DOKUNUYORUZ”

YADEV sorumlusu Didem Günesen ise konuşmasında, “Yaşam Destek Evi olarak çocukların hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Öncesinde fermuarını çekemeyen, dişlerini fırçalayamayan ve el yüz yıkayamayan çocuklar artık bunları yapabiliyorlar. Ailelerin korktukları çekindikleri için yaptırmadıkları özel gereksinimli bireyler burada deneyimledikleri için kendilerine güveniyorlar, güvenleri artıkça da evde de yapmaya başlıyorlar.

“YADEV ARTIK ÇOCUKLARIMIZIN İKİNCİ BİR EVİ OLDU”

Yaşama Destek Evi artık çocuklarımızın da ikinci bir evi oldu. Çok seviyorlar çok benimsediler severek gelmeleri emeğimizin karşılığını almak bizleri de mutlu ediyor. Yaşama Destek Evin’deki eğitmenler olarak çocuklarımızın kalbine dokunabilmeyi, onlarla vakit geçirmeyi, onlarda ki o değişimi gözlemlemeyi çok seviyoruz çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.