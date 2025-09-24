Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda kurulan Bilim Konya, 2025 TEKNOFEST İstanbul’dan 3 ödülle döndü.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle kurulan Bilim Konya, 2025 TEKNOFEST İstanbul’dan 3 ödülle dönerek önemli bir başarı gösterdi.

Türkiye’nin en büyük bilim, teknoloji ve inovasyon festivali olan 2025 TEKNOFEST, bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi. Festivalde Bilim Konya, 7 finalist takımla farklı kategorilerde yarışmalara katıldı.

Bilim Konya; “Akıllı Ulaşım Teknolojileri” kategorisinde iki, “Robolig” kategorisinde iki, “Sanayide Dijital Teknolojiler” kategorisinde iki ve “İnsanlık Yararına Teknolojiler” kategorisinde bir takım olmak üzere toplam 7 takımla TEKNOFEST’te finale kalma başarısı gösterdi.

Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisinde ise iki takım ödül sevinci yaşadı. Fabtek–Bilim Konya Takımı, “En Özgün Tasarım Ödülü”nün sahibi olurken; Bilim Konya–Quetzal Takımı, “Mansiyon 3’üncü Ödülü” kazandı. Akıllı Ulaşım Teknolojileri kategorisinde ortaokul ve lise seviyesinde yarışan takımlar arasında yer alan Bilim Konya Ertuna 2 Takımı da, jüri tarafından “Özel Prestij Ödülü”ne layık görüldü.

BAŞKAN ALTAY BİLİM KONYA ÖĞRENCİLERİNİ TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilim Konya’nın önemli bir misyonu üstlendiğini anımsatarak bilime ve teknolojiye meraklı öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. TEKNOFEST’te finale kalan ve ödül alan Bilim Konya öğrencilerini tebrik eden Başkan Altay, başarılarının devamını diledi.

Çocukları bilim ve teknolojiyle erken yaşlarda buluşturarak geleceğin mühendislerini yetiştiren Bilim Konya’da; Yazılım, Mekanik, Elektrik-Elektronik ve Yarışmalara Hazırlık başlıklarında 36 ortaokul ve 14 lise öğrencisi proje tabanlı eğitimlerle Türkiye’nin teknoloji ve tasarım alanında daha ileri gitmesine katkı sağlanıyor.