Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı makamında ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Görüşmede, il genelinde yürütülen tarımsal faaliyetler, ürün çeşitliliğinin artırılması, verimli üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınma çalışmaları ele alındı. Hayvancılığın geliştirilmesi, orman varlığının korunması ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, son dönemde yaşanan orman yangınları da gündeme geldi. Yangın sezonu boyunca yürütülen önleyici tedbirler, müdahale süreçleri ve sahada sağlanan koordinasyon üzerinde duruldu.

Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.