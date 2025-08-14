Kayseri Şeker ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) arasında, Kayseri Şeker işyerleri için işletme seviyesinde akdedilen 31. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.KAYSERİ (İGFA) - İki yılı kapsayan sözleşme kapsamında, çalışanların ücretlerinde önemli oranda artış sağlanarak ilk yıl için ortalama %53,57 oranında zam yapılırken ikinci yılın 3’üncü ve 4’üncü dönemlerinde ise ücretler, enflasyon oranında artırılması karara bağlandı. Böylece hem mevcut ekonomik koşullar hem de çalışanların refah beklentileri göz önünde bulundurularak önemli bir iyileştirme sağlanmış oldu.

Sözleşme kapsamında, çalışanların motivasyonunu artırmak ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla önemli terfi ve kadro düzenlemeleri hayata geçirildi. Bu çerçevede, toplu iş sözleşmesine tabi 174 mavi yaka çalışana terfi verilirken, 366 muvakkat işçi ise daimi kadroya geçirildi. Ayrıca Kayseri Şeker, geçtiğimiz hafta beyaz yaka çalışanlarının maaşlarına yüzde 18 oranında ek zam yaptı. Böylece, 2025 Ocak ayında uygulanan zamla birlikte beyaz yaka çalışanların ücretlerinde yıl genelinde toplam yüzde 43,17 artış sağlanarak hem mavi yaka hem de beyaz yaka personel için önemli mali iyileştirmeler hayata geçirilmiş oldu.

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Eryol’ konuyla ilgili, “Çalışanlarımızın haklarını korumak, refahını artırmak ve çalışma barışını güçlendirmek adına yürütülen bu süreçte emeğini ve yüreğini ortaya koyan yöneticilerimize minnettarım Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun. 31. Dönem Toplu İş Sözleşmemizde emeği geçen başta Hüseyin Başkanımıza, Hurşit Başkanımıza ve diğer tüm yöneticilerimize, müzakere heyetimize teşekkür ediyorum. Bu sözleşme, alın terinin ve birlik ruhunun zaferidir" dedi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Dayı da, “Sektörde yaşanan tüm zorluklara rağmen Kayseri Şeker’de verilen terfiler, yapılan kadro düzenlemeleri ve sağlanan maaş artışları, Kayseri Şeker’in farkını ortaya koymaktadır. Emeği geçen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek Kayseri Şeker’i zirveye taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.