Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapım çalışmaları devam eden yeni Bilecik Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarında incelemelerde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Yeni Bilecik Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları Bilecik bejiyle yükselmeye devam ediyor. Şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak stratejik bir lokasyonda inşa edilen binalar, modern mimari anlayışı ve işlevselliğiyle dikkat çekiyor. İlk kez Bilecik’e özgü bej rengi mermerin kullanıldığı proje, hem yerel kimliği yansıtıyor hem de estetik bir görünüm sunuyor.

Vali Aygöl, incelemeler sırasında projede gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaların titizlikle devam ettiğini ifade etti. Yeni hizmet binalarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara daha konforlu ve hızlı hizmet sunulması hedefleniyor.

Projenin kısa süre içinde tamamlanarak Bilecik halkının hizmetine sunulması bekleniyor.