Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde çocuklar ve aileleri için eğitici ve eğlendirici bir program düzenliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM), Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün yarıyıl tatilinde çocuklar ve aileleri için düzenlediği "Ara Tatil Atölyeleri" başladı.

Renkli görüntüler

Ailelerin birlikte katılarak aralarındaki bağı güçlendirmelerine, çocukların özgüven ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine, sosyal becerilerini artırmalarına olanak tanıyan atölyelerde renkli görüntüler oluştu.

Keyifli vakit geçiriyorlar

İki hafta sürecek etkinliklerde hem bireysel çocuk atölyeleri hem de ebeveyn-çocuk katılımlı özel çalışmalar yer alıyor. Ailelerinin birlikte kaliteli zaman geçirmenin keyfini yaşadığı atölyeler, ayrıca çocuklar el becerilerini, hayal güçlerini destekleyerek eğlence ve öğrenmeyi bir araya getiriyor.

Tatili değerlendiriyorlar

Çocuklara yönelik yapılan “Beton saksı yapımı”, “Kapkek yapımı”, “Kağıt hamur tablo yapımı” atölyeleri yanı sıra kadınlara yönelik de “Dekoratif obje boyama” atölyesini kapsayan bu atölyeler, tatil dönemini eğlenceli ve verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen aileler için mükemmel bir fırsat sunuyor.

“Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz”

Kızıyla beraber atölyelere katılan Makbule Sarı, “Ara tatilde bizlere böyle bir fırsat sunduğu için belediyemize çok teşekkür ediyorum. Evde oturmak yerine buraya gelerek kızımla birlikte aktivitelerde bulunuyoruz. Haftaya da oğlumla diğer kurslara katılmayı planlıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de yeni şeyler öğreniyoruz” diye konuştu.

“Keyifli anlar”

Dekoratif obje boyama atölyesine katılan Nevin Şen, “Belediyemize, bizlere ve çocuklarımıza böyle kurslar sundukları ve fırsat tanıdıkları için çok teşekkür ederiz. 3 yıldır buraya geliyoruz ve her seferinde keyif alıyoruz. Tek dileğimiz, velilere yönelik kursların sayısının artması. Böyle bir imkânın daha fazla sağlanması bizler için çok faydalı olacaktır” dedi.