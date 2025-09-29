Rekabet Kurumu, beyaz et sektöründe rekabete hassas bilgi değişimi yapan 13 firmaya toplam 3,7 milyar TL idari para cezası verdi. BEYPİLİÇ, BOLEZ, KESKİNOĞLU, LEZİTA ve ŞENPİLİÇ uzlaşma ile 1 milyar TL, diğer 8 firma 2.67 milyar TL ceza aldı. CP hakkında ihlal bulunmazken, sektöre fiyat duyurusu ve ileri tarihli fiyat listesi için düzenleme getirildi.ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 14 firmaya yönelik yürütülen soruşturmayı 27 Eylül 2025’te tamamladı.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edilen 13 firmaya toplam 3.704.016.870,18 TL idari para cezası uygulanırken, CP Standart Gıda hakkında ihlal bulunmadı.

UZLAŞMA İLE CEZA ALAN FİRMALAR

BEYPİLİÇ, BOLEZ, KESKİNOĞLU, LEZİTA ve ŞENPİLİÇ, uzlaşma başvurusu yaparak rekabete hassas bilgi değişimini kabul etti. Bu firmalara yüzde 25 indirimle toplam milyar 29 milyon 355 bin 317 lira 33 kuruş ceza kesildi: Buna göre; BEYPİLİÇ: 244.655.573,31 TL, BOLEZ: 41.164.149,12 TL, KESKİNOĞLU: 107.981.782,50 TL, LEZİTA: 277.866.357,92 TL, ŞENPİLİÇ: 357.687.454,48 TL aldı.

DİĞER FİRMALARA CEZA

Soruşturmanın diğer tarafları AKPİLİÇ, ASPİLİÇ, BAKPİLİÇ, BANVİT, BUPİLİÇ, ERPİLİÇ, GEDİK ve HASTAVUK’un da rekabete hassas bilgi değişimiyle kanunu ihlal ettiği belirlendi.

18 Eylül 2025’teki Kurul kararına göre bu firmalara toplam 2.674.661.552,85 TL ceza uygulandı: Buna göre; AKPİLİÇ: 28.968.741,06 TL, ASPİLİÇ: 118.167.698,22 TL, BAKPİLİÇ: 104.712.821,98 TL, BANVİT: 947.305.871,90 TL, BUPİLİÇ: 129.817.126,85 TL, ERPİLİÇ: 817.157.021,41 TL, GEDİK: 419.548.478,85 TL, HASTAVUK: 108.983.792,58 TL ceza aldı.

Kurul, beyaz et pazarında rekabeti korumak için davranışsal tedbirler getirdi. Üretici ve tedarikçilerin güncellenen satış fiyatlarını (fiyat listelerini) alıcılara duyurdukları anda uygulamaya koymaları ve ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarını sonlandırmaları kararlaştırıldı.

Hatırlanacağı gibi soruşturma, 4 Ocak, 6 Haziran ve 18 Ekim 2024 tarihli Kurul kararlarıyla başlatılmıştı.