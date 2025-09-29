Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında gösterdiği üstün başarıyla Keşan Fen Lisesi’ni kazanan Yenimuhacir Ortaokulu öğrencisi Tuğra Karacan, hem ailesini hem de öğretmenlerini gururlandırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - LGS’de üstün başarı göstererek Keşan Fen Lisesi’ni kazanan Yenimuhacir Ortaokulu öğrencisi Tuğra Karacan’a, başarısından dolayı Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral tarafından laptop hediye edildi. Öğrencinin ailesi, öğretmenleri ve kendisi tebrik edilerek yeni eğitim hayatında başarılar dilendi.

TUĞRA KARACAN’DAN LGS BAŞARISI

LAPTOP HEDİYESİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

TEBRİK VE BAŞARI DİLEKLERİ

