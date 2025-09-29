İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Kent Kültürü ve Tarihi eğitimleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edecek.İZMİR (İGFA) - Eğitimler, 4. ve 5. sınıf öğrencilerini kapsayacak ve 14 Ekim 2025-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte “Çocuklar İçin İzmir Kent Kültürü ve Tarihi Eğitimleri” APİKAM’da ücretsiz olarak başlıyor. Eğitimlere katılan 4. ve 5. sınıf öğrencileri, İzmir konulu öyküler üzerinden hem eğlenerek yeni bilgiler öğrenecek hem de yaratıcılıklarını geliştirecek. Eğitimlerde görsel öykü sunumlarının yanı sıra atölyeler ve sergi ziyaretleri de yapılacak. Kent Kültürü ve Tarihi Eğitim Programı kapsamında yaklaşık 2 bin 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimler, Doç. Dr. Zehra Akdemir Veryeri'nin kaleme aldığı ve Zeynep Yıldız'ın resimlediği “Kemeraltı: Gizli Hazine” ve “Kordon’daki Beyaz Ev” öyküleri üzerinden salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün sabah ve öğleden sonra iki oturumla düzenlenecek. APİKAM bünyesindeki eğitmenler Gizem Menekşe, Hayriye Nur Mumcular ve Akın Onur Bazkara tarafından sunulacak eğitimlerden sonra öğrencilere kitap da hediye edilecek.

BAŞVURULARI SINIF ÖĞRETMENLERİ YAPIYOR

Ayrıca Kent Kültürü ve Tarihi Eğitimleri kapsamında çocuklara, APİKAM’da açılan sergiler rehber eşliğinde gezdirilecek. Hem kültürel miras bilincini hem de Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını destekleyici nitelik taşıyan eğitimlere katılım için sınıf öğretmenleri (232) 293 15 88 ve (232) 293 39 10 numaralı telefonlardan başvuru yapabiliyor.