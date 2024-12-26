Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, yoğun iş temposunda sağlıklı bir başlangıç arayanların, gün ortasında besleyici atıştırmalık bulmakta zorlananların severek tüketeceği Besaş Soğuk Sandviç’i ürün yelpazesine ekleyerek satışa sundu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ürün çeşitliliğini artırmak ve sağlıklı gıdayı vatandaşlarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Unlu mamullerin yanı sıra süt ürünleri üretimi de yaparak uygun fiyata Bursalılara sunan BESAŞ, iki üretimi birleştirerek mevcut ürün portföyüne ‘Peynirli Soğuk Sandviç’i de ekledi.

Yeni ürün, BESAŞ’ın mevcut üretim altyapısında yapılan geliştirmeler sayesinde üretilmeye başlandı.

Sandviçte kullanılan tost ekmeği, BESAŞ’ın ekmek üretim tesisinde hazırlanırken; içerisindeki peynir, Keles Süt Tesisi’nde özel kalıplarla üretiliyor. Sandviç, özellikle hem soğuk hem de ısıtılarak tüketilebilir olmasıyla dikkat çekiyor.

Yakın zamanda soğuk sandviç çeşitlerini artırmayı hedefleyen BESAŞ, yenilikçi ürünlerle Bursalıların beklentilerini karşılamayı sürdüreceği belirtildi.