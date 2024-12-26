8 yaşındaki Konya'lı yetenekli fotoğrafçı Hatice Zehra Ceylan, 2024 Çocukların Dünyadaki Gözleri Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Konya'lı 8 yaşındaki Hatice Zehra Ceylan’ın Uluslararası Children's Eyes On Earth Fotoğraf Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atmasıyla gururlandı. Dünyanın dört bir yanından 18 yaş altı katılımcıların yer aldığı prestijli bu yarışmada, doğa temalı fotoğrafıyla Onur Ödülü kazanan beş kişiden biri oldu. Hatice Zehra'nın, belediyenin yerel parkında çektiği sincap fotoğrafı, jüri tarafından büyük beğeni topladı. Fotoğrafta, sincapların doğal ortamlarındaki özgür ve neşeli halleri, küçük sanatçının gözünden eşsiz bir şekilde yansıtıldı. Bu etkileyici çalışmasıyla Hatice Zehra, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı.

Hatice Zehra'nın ödüllü fotoğrafı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Heydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen uluslararası sergide de yer aldı. Sergi, COP29'a katılan dünya liderleri ve ileri gelenler de dahil olmak üzere binlerce ziyaretçi tarafından görüldü. Küçük sanatçının çevre bilincini artırmaya yönelik bu önemli çalışması, sergide büyük ilgi gördü.

Hatice Zehra'nın ailesi, kızlarının küçük yaşlardan itibaren sanata olan ilgisinin farkında olduklarını belirterek, bu başarıdan duydukları gururu dile getirdi. Küçük sanatçı, aldığı bu ödülle birlikte sanatsal kariyerine çok daha emin adımlarla ilerliyor.

Hatice Zehra Ceylan'ı tebrik ediyor, gelecekte daha büyük başarılara imza atmasını diliyoruz. Onun gibi genç yetenekler, geleceğimize umutla bakmamızı sağlıyor.