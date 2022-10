Sabah saatlerinde Vali Cüneyt Epcim’im makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kutlama töreni Vali Cüneyt Epcim’in, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile birlikte vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için Saygı Duruşu’nda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Epcim törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in ilan edilişinin 99. Yıl dönümünün mkıvancını yaşdığını ifade ederek, "Bugün burada devlet ebed müddet diyenlerin, Kop Dağları, Çanakkale geçilmez diyenlerin huzurunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, rahmetle anıyorum" dedi.

Cumhuriyetin Türk milletinin diriliş hikâyesi olduğunu ifade eden Vali Epcim, "Cumhuriyet bu milletin yeniden ayakları üzerinde yükselmesidir. Cumhuriyet bu milletin bağımsızlık bildirgesidir. Cumhuriyetin ilanı ile her türlü imkânsızlıklara rağmen zaferle taçlandırılan bu kutlu silsile, aziz milletimizin de huzur ve refah ve güven içerisinde yaşamasının teminatı olmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile milletimizin her ferdinin bağımsızlık ülküsü, hürriyet tutkusu ve sulh içinde bir arada yaşama tasavvuru cisme bürünmüş, adı tarih sahnesinden silinmek istenen bir millet üzerindeki yıkıcı planlar parçalanarak hükümsüz kılınmıştır. Yaşa olarak genç, devlet aklı ve gelenekleri itibariyle kadim olan Cumhuriyetimiz ‘Ey yükselen yeni nesil, İstikbal sizindir’ şiarıyla gerçekleştirdiği atılımlara artı her gün bir yenisini eklemektedir." dedi.

Vali Epcim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğünü ve bu anlaada her alanda tam bağımsızlık projesiyle hayata geçirilen yerlileşme hamlelerinin kıvanç kaynağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, Bayburt Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu öğrencisi Yiğit Sansu ile Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencisi Gülnisa Okur'un okuduğu şiirlerle devam eden törende, Cumhuriyet konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile devam eden kutlamalar, resmi geçit töreni ile son buldu.