İspanya’dan Kocaeli’ye giden SPANACO PROGRESS gemisi, Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre ekipler, gemiyi Şevketiye Demir Sahası’na güvenli şekilde demirledi.ÇANAKKALE (İGFA) - İspanya’dan Kocaeli’ye seyir halindeki 108 metre uzunluğundaki Portekiz bayraklı SPANACO PROGRESS genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında makine arızası yaşadı.

Alınan bilgiye göre gemi kaptanının durumu telsizle bildirmesi üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda harekete geçildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma-3 ve Kurtarma-19 römorkörleri ile kılavuz kaptan, gemiye refakat etti. Arızalı gemi, Kurtarma-19 römorkörü tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na güvenli şekilde çekilip demirlendi. Boğaz trafiğindeki diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1945009907377349048

Olayda çevresel kirlilik veya yaralanma yaşanmadı.